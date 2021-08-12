Состояние выживших при крушении вертолета на Камчатке опасений не вызывает

ТАСС, 12 августа. Состояние выживших при крушении вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке опасений не вызывает. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"По докладам, поступающим с места, угрозы для жизни девяти человек, спасенных из вертолета, нет. Их состояние опасений не вызывает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время к месту ЧП прибудет группа медиков. Всего при крушении вертолета, по предварительным данным, выжили семь пассажиров и два члена экипажа.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро Кроноцкого заповедника на Камчатке. Источник в экстренных службах сообщил, что он затонул. На борту вертолета находились 13 пассажиров и три члена экипажа. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.