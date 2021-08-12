В Якутии за сутки ликвидировали 13 природных пожаров на площади свыше 17 тыс. га

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Тринадцать природных пожаров ликвидировано за сутки на территории Якутии на площади свыше 17 тыс. га. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"За сутки ликвидировано 13 [природных пожаров] на общей площади свыше 17 тыс. га. На тушении задействовано около 5 тыс. человек и 728 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны. За сутки общая группировка сил увеличилась на 428 человек за счет наращивания на действующие пожары в шести районах Якутии", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Ергелех, Бясь-Кюель, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник, Фрунзе и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России. Там проводятся работы по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. Авиация ведомства применялась на территории Хангаласского, Намского, Нюрбинского и Мирнинского районов, выполнено 13 вылетов, произведено 30 сливов и сброшено 346 тонн воды.

В Якутске с вечера среды появилась задымленность, аэропорт работает в штатном режиме.

Об угрозе населенным пунктам

Как сообщил на брифинге министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев, на территории региона действуют 168 природных пожаров, тушат 63 пожара на площади свыше 1,2 млн га. За сутки на территории Якутии работало 8 воздушных судов.

"На особом контроле находятся 14 населенных пунктов. Это Ергелех и Харыялах Намского района, Ытык-Кюель Таттинского, Бясь-Кюель Горного, Кылайы и Бярийе Усть-Алданского, Кырыкый и Хомустах Верхневилюйского, Ситте, Сангар и Кальвица Кобяйского, Ударник и Охотский-Перевоз Томпонского, Мельжехси (участок в Чурапчинском районе)", - сказал Афанасьев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По данным регионального оперштаба, за сутки локализовано семь пожаров на площади свыше 62 тыс. га, обнаружено девять новых возгораний.