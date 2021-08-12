Спасатели МЧС, направленные в Якутию для тушения пожаров, будут работать в двух районах

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России, направленные в Якутию для тушения лесных пожаров, будут работать в Горном и Намском районах. Кроме того, рассматривается возможность привлечения специалистов к борьбе с огнем в Чурапчинском и Хангаласском районах, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

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По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. В среду в Якутию прибыла группа из 100 спасателей, в пути находятся еще 100 сотрудников МЧС России, в регион также направлены три самолета ведомства.

"В Якутск прибыл первый эшелон спасателей Ногинского центра, сотрудников направили в Тастахский наслег (в Намском районе). Сегодня прибудет второй эшелон Ногинского и Тульского центров, часть спасателей будет направлена в Горный район, и в зависимости от обстановки в Хангаласском и Чурапчинском районах рассматривается вопрос их привлечения", - говорится в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 168 природных пожаров. По данным регионального оперштаба, за сутки ликвидировано 13 пожаров на площади свыше 17,2 тыс. га, локализовано семь на площади свыше 62 тыс. га, обнаружено девять новых возгораний.