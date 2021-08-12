Вертолет, упавший в озеро на Камчатке, лежит на глубине 100 метров

ТАСС, 12 августа. Вертолет Ми-8, который упал в Курильское озере на Камчатке, находится на глубине около 100 метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Вертолет после жесткой посадки затонул. Он находится на глубине около 100 метров", - сказал собеседник агентства.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Всего на борту находилось 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.