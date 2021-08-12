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После крушения вертолета на Камчатке спасли телеведущего Николая Корженевского

Корженевский - экономист, ведущий новостей на телеканале "Россия-24"

ТАСС, 12 августа. Журналист и экономист Николай Корженевский находился на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, он выжил. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"На борту Ми-8, совершившего жесткую посадку, находился журналист Николай Корженевский, он выжил и был спасен", - сказал собеседник агентства.

Корженевский - экономист, ведущий новостей на телеканале "Россия-24", ранее вел программу "Экономика. Курс дня".

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Источник в экстренных службах сообщил, что машина затонула. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Известно, что упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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