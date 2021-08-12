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Восьмерых пострадавших в результате ЧП с вертолетом доставляют в столицу Камчатки

Два человека в тяжелом состоянии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Восьмерых пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке доставляют в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено восемь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

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РоссияПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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