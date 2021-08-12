В Якутии парашютисты Авиалесоохраны проводят встречный отжиг в двух селах

"В Якутии парашютисты-десантники Авиалесоохраны проводят встречный отжиг, чтобы не пустить пожары в населенные пункты Ситте и Сангар (в Кобяйском районе)", - говорится в сообщении.

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Парашютисты Авиалесоохраны проводят встречный отжиг в двух селах Якутии. Об этом сообщает в четверг оперштаб Якутии в Telegram -канале.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

Также в четверг вертолет Авиалесоохраны Якутии работает на пожарах в Горном районе. Под руководством летчика-наблюдателя выполняются точечные сливы воды перед горящей кромкой.

"С 8 по 10 августа парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники лесничеств и лесных пожарных станции потушили в республике 21 пожар на площади более 280 тыс. га, в том числе с применением взрывного метода ликвидирован особо крупный пожар на площади более 160 тыс. га", - добавили в оперштабе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 168 природных пожаров. По данным регионального оперштаба, за сутки ликвидировано 13 пожаров на площади свыше 17,2 тыс. га, локализовано семь на площади свыше 62 тыс. га, обнаружено девять новых возгораний.