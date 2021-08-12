В Приморье из оборота изъяли корни краснокнижного женьшеня и лапы гималайских медведей

ТАСС, 12 августа. Пограничники и сотрудники Росгвардии изъяли из незаконного оборота корни женьшеня и части гималайских медведей, сообщила пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с сотрудниками управления Росгвардии по Приморскому краю из незаконного оборота изъято 206 корней женьшеня общим весом более 6 килограммов, а также дериваты гималайских медведей - лапы и желчь", - говорится в распространенном релизе.

У жителя поселка городского типа Кировский в холодильных камерах на территории продуктовой базы, занимающейся приемом даров леса у населения, обнаружено 28 корней женьшеня, 48 лап и 18 желчных пузырей гималайских медведей. Еще от 87 корней он пытался избавиться, выбросив коробку в окно, когда на пороге его дома появились сотрудники правоохранительных органов.

У жителя города Арсеньев в автомобиле нашли 31 корень краснокнижного растения. Столько же находилось в его гараже. Еще 29 корней растения, занесенного в Красную книгу РФ, для личного потребления приобрел житель поселка Горный Кировского района Приморья. "Все изъятые корни и дериваты переданы в АНО "Центр амурский тигр" для определения видового состава и оценки ущерба, причиненного природным ресурсам Российской Федерации", - уточняется в сообщении.