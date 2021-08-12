Спасатели МЧС прибыли на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

ТАСС, 12 августа. Сотрудники МЧС России прибыли на место крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту прибыл в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ", - сказали в МЧС.

В операции участвуют более 60 человек, задействовано 10 единиц техники.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По данным регионального Минздрава, выжили девять человек. Восьмерых пострадавших доставляют в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего на борту находилось 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Владимир Солодов.