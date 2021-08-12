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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
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Восемь человек, находившиеся в упавшем на Камчатке вертолете, не найдены

Восемь выживших доставили в Петропавловск-Камчатский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Восемь из шестнадцати человек, которые летели на упавшем на Камчатке вертолете, пока не найдены, сообщил ТАСС коммерческий директор авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал упавший Ми-8, Дмитрий Черных.

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"Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана", - сказал Черных.

Ранее в краевом Минздраве сообщили, что в краевую столицу на вертолете доставлены восемь пострадавших - все они госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

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РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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