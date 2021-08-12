Рабочие, отравившиеся газом в июне в коллекторе под Красноярском, не имели средств защиты

ТАСС, 12 августа. Управление Роспотребнадзора в Красноярском крае выявило нарушения, которые привели к отравлению метаном рабочих в коллекторе в Красноярском крае в конце июня, в частности, работники не были обеспечены индивидуальными средствами защиты, говорится в сообщении официального Telegram-канала регионального ведомства.

"В ходе расследования выявлены нарушения, повлекшие возникновение острых профессиональных отравлений. Работники предприятия при проведении работ в иловом коллекторе не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.

Предприятием не был также организован производственный контроль за содержанием веществ в воздухе помещения, также в помещениях предприятия отсутствовала вытяжная вентиляция, обеспечивающая удаление химических веществ.

Двое рабочих погибли, еще двое пострадали, отравившись метаном, при проведении очистных работ в иловой насосной коллектора в конце июня в городе Бородине Красноярского края. Рабочие являлись сотрудниками компании "Эко-Восток". По факту нарушений требований охраны труда, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ), возбуждено уголовное дело.