Спасателей МЧС, направленных в Якутию для тушения пожаров, перебросят в пять районов

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России, направленные в Якутию для тушения лесных пожаров, прибыли на территорию региона, их перебросят в пять районов республики. Об этом сообщил на брифинге в четверг глава Якутии Айсен Николаев.

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По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии.

"На территорию республики прибыли 200 спасателей спецотрядов МЧС. 50 из них уже работают на пожарах в Намском районе, 150 человек сейчас находятся в Мирном. В течение сегодняшнего дня [они] должны быть переброшены на пожары, где наиболее серьезная обстановка, связанная с угрозой населенным пунктам. Это Чурапчинский, Усть-Алданский, Намский, Горный и Хангаласский улусы (районы - прим. ТАСС)", - сказал Николаев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 168 природных пожаров.

По данным регионального оперштаба, за сутки ликвидировано 13 пожаров на площади свыше 17,2 тыс. га, локализовано семь на площади свыше 62 тыс. га, обнаружено девять новых возгораний.