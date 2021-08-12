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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Водолазы не могут опуститься к упавшему в Курильское озеро вертолету

Вертолет лежит на глубине более 100 метров

ТАСС, 12 августа. Глубина затопления упавшего в Курильское озеро на Камчатке вертолета Ми-8 составляет больше 100 метров, а у водолазов МЧС есть оборудование для работы на глубине до 20 метров, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС региона.

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"Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края", - сообщил журналистам представитель ведомства.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находилось 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. Вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Восемь пострадавших доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский. По данным авиакомпании "Витязь-Аэро", еще восемь человек, находившиеся в вертолете, пока не найдены.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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