Водолазы не могут опуститься к упавшему в Курильское озеро вертолету

ТАСС, 12 августа. Глубина затопления упавшего в Курильское озеро на Камчатке вертолета Ми-8 составляет больше 100 метров, а у водолазов МЧС есть оборудование для работы на глубине до 20 метров, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края", - сообщил журналистам представитель ведомства.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находилось 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. Вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Восемь пострадавших доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский. По данным авиакомпании "Витязь-Аэро", еще восемь человек, находившиеся в вертолете, пока не найдены.