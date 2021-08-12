В Кемеровской области перевернулся автобус

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали и один погиб в результате опрокидывания микроавтобуса на автодороге Ленинск-Кузнецкий - Промышленная - Журавлево в Кемеровской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось. В результате один человек погиб, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Всего на момент аварии в Toyota находилось восемь человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ДТП произошло около 05:00 по местному времени (01:00 мск) на 66-м км дороги Ленинск-Кузнецкий - Промышленная - Журавлево. На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу.