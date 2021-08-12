Глава МЧС России прибыл в Якутию для руководства тушением лесных пожаров

ТАСС, 12 августа. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию, где займется управлением группировкой по тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"12 августа по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами", - сказали в ведомстве.
Министр проведет совещание по дополнительным мерам для стабилизации обстановки и по оказанию помощи населению. Планируется, что он оценит своевременность профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности региона.
Ранее по поручению Путина МЧС направило в Якутию 200 спасателей и три самолета для тушения пожаров.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, там горит более 1 млн га леса.