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Лесные пожары в России

Глава МЧС России прибыл в Якутию для руководства тушением лесных пожаров

По поручению президента в республику направили 200 сотрудников МЧС России и три самолета

ТАСС, 12 августа. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию, где займется управлением группировкой по тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"12 августа по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами", - сказали в ведомстве.

Министр проведет совещание по дополнительным мерам для стабилизации обстановки и по оказанию помощи населению. Планируется, что он оценит своевременность профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности региона.

Ранее по поручению Путина МЧС направило в Якутию 200 спасателей и три самолета для тушения пожаров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, там горит более 1 млн га леса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛесные пожары в РоссииЗиничев, Евгений НиколаевичЯкутия
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