Упавший на Камчатке вертолет лежит на глубине 135 м

ТАСС, 12 августа. Вертолет Ми-8, рухнувший в Курильское озеро на Камчатке, лежит на глубине 135 метров.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, вертолет лежит на глубине 135 метров. У прибывших водолазов нет оборудования для спусков на такую глубину", - сказал собеседник агентства.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. Вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Восемь пострадавших доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский. По данным авиакомпании "Витязь-Аэро", еще восемь человек, которые находились в вертолете, пока не найдены.