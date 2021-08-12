Три человека погибли при пожаре на Ямале

ТАСС, 12 августа. Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 12 августа. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночное время 12 августа в селе Антипаюта Тазовского района произошло возгорание жилого 16-квартирного деревянного двухэтажного дома. При тушении пожара обнаружены тела трех взрослых человек. Четверо пострадавших доставили в больницу Нового Уренгоя, двое находятся на амбулаторном лечении.