В Петербурге активист напал на журналиста Александра Невзорова

ТАСС, 12 августа.Православный активист совершил нападение на журналиста Александра Невзорова во время автограф-сессии после очередного эфира программы "Невзоровские среды" в Санкт-Петербурге. Оружия у нападавшего замечено не было, заявление на него журналист оформлять не стал.

"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявлений на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто. Там очень много было народу, все стояли в очереди на подпись книги и фотографирование. Он тоже записался", - сказал Невзоров в беседе в телеканалом "360".

Напавший на журналиста мужчина ударил Невзорова по щеке и потребовал прекратить позорить православную веру. "У товарища есть свои представления, со временем он научится свои представления оформлять чуть более цивилизовано", - отметил Невзоров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.