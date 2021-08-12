Прокуратура в Красноярске проводит проверку информации о масляных пятнах на Енисее

ТАСС, 12 августа. Природоохранная прокуратура проверит информацию об обнаружении масляных пятен на реке Енисей в районе улицы Гладкова в Красноярске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

"К проверке привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, правоохранительных органов края и органа местного самоуправления. При осмотре территории установлено, что масляное пятно в акватории реки Енисей растянулось в длину около 100 м, а в ширину местами достигло 1,5 м", - говорится в сообщении.

В настоящее время по требованию природоохранного прокурора спасатели ликвидировали пятно с использованием биоразлагаемого сорбента, что позволило предотвратить загрязнение реки. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.