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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Камчатский минздрав заявил, что пострадавшим в результате крушения Ми-8 ничего не угрожает

В больницу доставили четырех человек, еще четверым помощь не потребовалась

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Нет угрозы для жизни четверых пострадавших при крушении вертолета на Камчатке в районе Курильского озера, сообщили ТАСС в краевом министерстве здравоохранения.

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Еще четверо не пострадали.

"У нас четыре человека пока доставлены в краевую больницу, угрозы для их жизни нет. Еще четверым медицинская помощь не потребовалась, только психологическая. Они пока остались на озере - от госпитализации в Озерновскую районную больницу отказались", - сказали в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

По первоначальным данным Минздрава, в краевую больницу Петропавловска-Камчатского были госпитализированы восемь человек, затем информация была уточнена. О судьбе остальных туристов и членов экипажа новостей нет. По уточненным данным источника ТАСС в экстренных службах, вертолет затонул в озере и "лежит на глубине 135 метров; у прибывших водолазов нет оборудования для спусков на такую глубину".

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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