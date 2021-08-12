Выжившие после падения вертолета на Камчатке выплыли с глубины 8-9 метров

ТАСС, 12 августа. Спасшиеся пассажиры вертолета Ми-8, который в четверг потерпел крушение на озере Курильском на Камчатке, выплыли с глубины 8-9 метров, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, который управляет этой территорией.

"Температура воды в озере - не более 5-6 градусов, долго находиться в ней невозможно. Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8-9 метров", - говорится в сообщении.

В момент крушения на озере был туман, а видимость не превышала 100 метров. Инспекторы заповедника услышали шум вертолета, который пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Позже раздался хлопок от падения машины в воду.

"Мы тут же спустили на воду два катера и за 3-4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды были восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили", - цитирует пресс-служба участкового госинспектора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Евгения Денгеса. В спасательной операции принимали участие четыре инспектора Кроноцкого заповедника.

Как рассказал один из выживших в происшествии турист Виктор Стрелкин, слова которого приводит пресс-служба правительства Камчатского края, спасатели сработали очень быстро, и это спасло жизни тем, кто находился в воде. "Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через 5 минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия", - цитирует пресс-служба Стрелкина.