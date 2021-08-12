МВД РФ ликвидировало крупный канал сбыта лекарств, содержащих сильнодействующие вещества

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. МВД России обнаружило и ликвидировало крупный канал незаконной реализации лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, изъято более 250 кг лекарств. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Волгоградской области в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечен крупный канал сбыта сильнодействующих веществ. Фигурантами уголовных дел стали 14 человек. Выйти на след злоумышленников удалось благодаря бдительности инспекторов дорожно-патрульной службы. В марте текущего года при досмотре автомобиля такси на посту ДПС в Среднеахтубинском районе Волгоградской области они обнаружили капсулы с лекарственными препаратами, содержащими в своем составе около килограмма сильнодействующего вещества прегабалин", - сказала она.

Волк отметила, что оперативники установили личность владельца незаконного груза и задержали его. "Выяснилось, что он приобрел препарат в одной из аптек в Одинцове. Мужчина воспользовался сервисом такси для доставки товара в Астрахань с целью последующего сбыта. В дальнейшем в ходе обысков в аптеке в Одинцове из незаконного оборота была изъята оставшаяся часть данного лекарственного средства. Задержаны владелец аптеки, трое фармацевтов и охранник, которые под видом фармацевтической деятельности осуществляли незаконный сбыт опасных для здоровья веществ. Впоследствии полицейские установили личность мужчины, который поставлял нелегальные партии лекарств в данную аптеку. Им оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Москве. В арендуемом им гаражном боксе были изъяты препараты общим весом почти 35 кг", - сказала представитель МВД.

По ее словам, установлено, что медикаменты были выведены из легального оборота шестью жителями Москвы и Московской области через организацию, которая имела действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. Злоумышленники приобретали у производителей оптовые партии лекарственных средств и хранили их в арендованном складском помещении. По поддельным накладным они незаконно сбывали сильнодействующие препараты различным лицам на территории Московского региона и других субъектов России.

"В ходе обысков изъяты более 10 тыс. флаконов и более 13 тысяч капсул, содержащих тропикамид и прегабалин. Общий вес изъятого превышает 178 кг. Кроме того, в рамках оперативных мероприятий установлена жительница Московской области - менеджер фармацевтической компании. Женщина приобрела у участников группы сильнодействующие лекарства и организовала их поставки в регионы России, а также в страны ближнего зарубежья. Одна из таких партий была задержана сотрудниками Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России на пункте пограничного контроля Сагарчин. В грузовом автомобиле, следовавшем за пределы РФ, было обнаружено свыше 4,5 тысячи флаконов и более 22 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества общей массой более 50 кг", - добавила Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям 226.1 ("Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ") и 234 ("Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ") УК РФ. Двенадцати подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.