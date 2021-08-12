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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Причиной падения Ми-8 в озеро на Камчатке, предварительно, стала ошибка экипажа

В результате инцидента погибли восемь человек

ТАСС, 12 августа. Причиной падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, по предварительным данным, стала ошибка экипажа. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться куда он садится и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно. Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от метра до 10 метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что никаких сбоев в работе техники, по предварительным данным, не фиксировалось.

Всего спаслись восемь человек, включая двух членов экипажа. Командир воздушного судна и семь пассажиров погибли, среди них один ребенок.

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РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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