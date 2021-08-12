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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Эксперт: последствия крушения вертолета на Камчатке могут угрожать нерестилищу нерки

Врио директора Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Сергей Коростелев отметил, что вертолет как можно скорее необходимо поднять со дна озера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Последствия крушения вертолета Ми-8 на Камчатке могут представлять опасность для экосистемы самого крупного нерестилища нерки в России - Курильского озера, например, если из воздушного судна начнет вытекать топливо или другие технические жидкости, поделился в четверг мнением с ТАСС врио директора Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, доктор биологических наук Сергей Коростелев.

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Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"Вызывает серьезное опасение ЧП на Курильском озере, потому что попадание в воду такого большого воздушного судна чревато негативными последствиями для экосистемы водоема. Его необходимо поднимать с глубины как можно скорее, но ситуация осложняется тем, что температура воды там не выше четырех градусов. Наверняка в вертолете было несколько тонн топлива, если он должен был возвращаться обратно, и попадание в воду и топлива, и других технических жидкостей опасно для всех обитателей озера", - сказала Коростелев.

Он добавил, что озеро - вулканического происхождения, очень глубокое - глубина достигает 316 метров, из-за чего рельеф дна там мало изучен. "Водолазам, скорее всего, придется нелегко", - сказал ученый.

Курильское озеро - самое крупное нерестилище нерки в России. Находится на территории Южно-Камчатского заказника, является одним из самых популярных мест для туристов. Летом во время туристического сезона на озеро прилетает в среднем по пять-семь вертолетов с туристами в день.

Теги
РоссияКамчатский крайПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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