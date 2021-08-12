Сотрудники ИВС Истры оставили "кормушки" в камерах открытыми, что помогло совершить побег

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Один из сотрудников ИВС в Истре отключил камеры видеонаблюдения, после чего с коллегой они ушли спать, оставив открытыми "кормушки" в камерах заключенных, что позволило им совершить побег. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого дежурные оставили открытыми так называемые кормушки - двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег", - сообщила Врадий.

Следствие предъявило обвинение в превышении полномочий двум арестованным сотрудникам ИВС.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области двум сотрудникам ИВС ОМВД России по городу Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщила Врадий.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.