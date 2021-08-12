Апелляционный суд отменил первый в РФ оправдательный приговор криминальному авторитету

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры на первый в России оправдательный приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, вынесенный в отношении Тенгиза Гигиберии. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, уголовное дело возвращено в прокуратуру.

"Приговор в отношении Гигиберии отменить, возвратить уголовное дело прокурору для устранения недостатков", - огласил решение судья. Таким образом, суд отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.