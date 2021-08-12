{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Апелляционный суд отменил первый в РФ оправдательный приговор криминальному авторитету

Уголовное дело вернули в прокуратуру

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры на первый в России оправдательный приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, вынесенный в отношении Тенгиза Гигиберии. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, уголовное дело возвращено в прокуратуру.

"Приговор в отношении Гигиберии отменить, возвратить уголовное дело прокурору для устранения недостатков", - огласил решение судья. Таким образом, суд отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Теги
Россия
Сотрудники ИВС Истры оставили "кормушки" в камерах открытыми, что помогло совершить побег
Сотрудникам ИВС грозит до 10 лет лишения свободы
Читать полностью