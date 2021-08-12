Площадь пожара в Даниловском районе Волгоградской области составляет 200 га

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Площадь ландшафтного пожара в Даниловском районе Волгоградской области, из-за которого накануне вечером планировалось эвакуировать жителей хутора Каменночерновского, составляет 200 га. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.

В ночь на четверг сообщалось, что жителей хутора Каменночерновского в Волгоградской области готовят к эвакуации в пункт временного размещения в связи с природным пожаром.

"По информации комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в ликвидации возгорания на площади 200 га было оперативно увеличено количество задействованной техники - до 36 единиц, к тушению привлекли сотрудников региональной противопожарной службы, ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также местных лесничеств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также для обеспечения оперативной работы задействовали мобильный пункт управления и передвижной пункт управления беспилотных летательных средств. Ситуация находится на контроле оперативного штаба. Развернуты два пункта временного размещения. Помощь была предоставлена одной из жительниц поселка, которая по состоянию здоровья в случае ухудшения обстановки не смогла бы покинуть свой дом - ее доставили в местную ЦРБ. Массовая эвакуация не проводилась.

"В настоящее время на месте возгорания продолжают работать пожарные, производится проливка отдельных участков. Добавим, что в тушении пожара также задействовали личный состав нового опорного поста поселка Белые пруды, который начал работу в июне текущего года", - отметили в пресс-службе. На данный момент угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу, пожар мог возникнуть из-за грозы. "Предварительной причиной возникновения пожара стала гроза. <…> За ночь с 11.08.2021 на 12.08.2021 верховой лесной пожар сбили на низовой <...>. По данным РДС Волгоградской области, угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе. В ходе заседания оперштаба глава региона Андрей Бочаров сообщил, что тушение пожара осложняется сильными порывами ветра. В администрации области ТАСС уточнили, что полностью локализовать участок, охваченный огнем, планируется в течение нескольких часов.