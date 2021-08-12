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В Нижневартовске в ДТП на перекрестке пострадали пять человек

Двоих пострадавших госпитализировали

ТАСС, 12 августа. Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), в результате пять человек пострадали, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городского управления по делам ГО и ЧС.

"12 августа в 11:42 (09:42 мск) произошло ДТП на перекрестке улицы Мира с Кузоваткина. Столкнулись автомобиль Opel Corsa и автомобиль Chevrolet Lacetti. Всего пять пострадавших", - сказано в сообщении.

Уточняется, что двое пострадавших госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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