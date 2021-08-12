Военный Ил-76 локализовал в Иркутской области шесть очагов возгораний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Самолет Минобороны РФ Ил-76 локализовал за сутки шесть очагов возгораний общей площадью более 19 тыс. га в Катангском и Киренском районах Иркутской области. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа сообщении (ЦВО).

"Ил-76 локализовал шесть очагов возгораний общей площадью более 19 тыс. га в Катангском и Киренском районах. Самолет Ил-76 совершил два самолетовылета и сбросил на очаги возгораний более 80 тонн воды. Наземные силы произвели пролив и опашку более 20 км периметра очага возгорания", - указывается в сообщении.

В Иркутской области сформированы авиационная и наземная группировки сил для борьбы с природными пожарами. В их тушении задействовано более 300 военнослужащих, два военно-транспортных самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8 ЦВО, оборудованные водосливными устройствами.

Ранее сообщалось, что количество населенных пунктов в Иркутской области, где наблюдается задымление от лесных пожаров, увеличилось до 793. Пожары зарегистрированы на площади 140 тыс. га.