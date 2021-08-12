Суд продлил домашний арест депутату Хараидзе по делу о мошенничестве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы продлил домашний арест муниципальному депутату Тверского района Кетеван Хараидзе, которая проходит по делу о мошенничестве. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

"Несмотря на ряд поручительств и ходатайства об изменении Хараидзе меры пресечения на более мягкую, Хамовнический суд продлил ей домашний арест до 16 сентября", - сказал защитник.

Хамовнический суд Москвы ранее арестовал Хараидзе до 13 августа. Ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Позже обвиняемую перевели под домашний арест. Вину она не признает.

Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году. Она боролась против точечной застройки в Тверском районе. Хараидзе владеет кинокомпанией "Арт капитал фильм" по производству документальных фильмов. В нынешнем году она объявила о намерении баллотироваться в Госдуму.

17 июня Хараидзе была задержана по подозрению в крупном мошенничестве. До недавнего времени она проходила по этому делу свидетелем, но затем стала его фигурантом. В ходе обысков у нее в квартире изъяли компьютер, мобильный телефон и две банкноты по 5 тыс. рублей.