Предприятие в Кузбассе уклонилось от уплаты 755 млн рублей налогов

ТАСС, 12 августа. Коммерческое предприятие в Кемеровской области, занимающееся перепродажей горюче-смазочных материалов, не уплатило в бюджет более 755 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ РФ по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).

"В результате противоправных действий государству причинен ущерб в виде непоступления налога на добавленную стоимость в бюджетную систему РФ на сумму более 755 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ установили, что с июля 2018 по декабрь 2020 года компания уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость. Руководство предприятия включало в налоговые декларации ложные сведения о сумме налога, подлежащего к уплате, не соответствующей суммам фактически произведенных налоговых вычетов.

В рамках уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.