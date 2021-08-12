Среди спасенных пассажиров в ЧП с вертолетом на Камчатке ребенка нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Ребенка, который значился в списке пассажиров на борту потерпевшего крушение вертолета на Камчатке, пока нет среди спасенных пассажиров, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

"Есть информация о том, что на борту упавшего вертолета находился несовершеннолетний, его пока в списке выживших и спасенных нет", - сказал губернатор.

Глава региона пояснил, что поисково-спасательная операция на Курильском озере продолжается, обследован берег водоема, обломки вертолета не были найдены. На вопрос ведущего о версиях произошедшего, Солодов ответил, что не компетентен делать подобные заявления, однако, подтвердил, что в месте крушения вертолета утром был сильный туман. "Решение о посадке на туристических маршрутах принимает командир воздушного судна. <…> Два члена экипажа находятся в больнице, они в сознании, и, думаю, что скоро они смогут что-то прояснить", - сказал Солодов.

Летевший на этом же рейсе экономический обозреватель телеканала "Россия-24" Михаил Корженевский сообщил в эфире, что спасатели на месте ЧП сработали слаженно. По его словам, капитан воздушного судна знал о плохих погодных условиях, однако принял решение пойти на посадку.