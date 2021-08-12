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В Краснодаре по подозрению в коррупции на 110 млн рублей задержали сотрудника ФСБ

На полученные деньги он приобрел движимое и недвижимое имущество

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудник Федеральной службы безопасности задержан в Краснодаре по подозрению в покровительстве местному бизнесмену. В общей сложности он передал силовику 110 млн рублей за непривлечение к ответственности, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Краснодаре задержали сотрудника ФСБ, который, по предварительным данным, осуществлял покровительство местному бизнесмену", - сказал собеседник агентства.

В обмен за увод от привлечения к ответственности за совершение правонарушений сотруднику в общей сложности было передано 110 млн рублей. Сотрудник ФСБ распорядился полученными деньгами для приобретения движимого и недвижимого имущества.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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