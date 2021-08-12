Суд Красноярского края приговорил к 23 годам лишения свободы убийцу 12-летней девочки

ТАСС, 12 августа. Суд приговорил к 23 годам и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима подсудимого по делу об убийстве 12-летней девочки в Красноярском крае Родиона Соловьева. Его несовершеннолетний пособник осужден на девять лет и 11 месяцев воспитательной колонии, сообщили в четверг в СК России.

"Приговором суда Соловьеву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику - 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму 2,5 млн рублей к Соловьеву и на 2 млн рублей к его соучастнику", - говорится в сообщении.

Соловьев признан виновным в изнасиловании, убийстве, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Его несовершеннолетний соучастник - в насильственных действиях сексуального характера и пособничестве в изнасиловании и убийстве.

Следствием и судом установлено, что 29 мая 2020 года вечером Соловьев в лесном массиве у деревни Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края напал на малолетнюю девочку и путем удушения довел ее до бессознательного состояния. Затем Соловьев и его знакомый изнасиловали и убили девочку. В ходе следствия допрошено более 40 человек, проведено около десяти осмотров места происшествия и большое количество экспертиз, другие следственные действия, которые в совокупности подтвердили версию следствия. Оба фигуранта полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном.