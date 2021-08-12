Село на востоке Крыма подтоплено из-за дождя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Подтопления произошли в четверг в селе Красногорка в Ленинском районе на востоке Крыма в результате сильных дождей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики. Кроме того, перекрыт участок проходящей здесь основной магистрали полуострова - трассы "Таврида".

"Прошла первичная информация, что произошло подтопление. Красногорка - оттуда позвонили. Там уже работают сотрудники Ленинского отряда "Крым - спас" и ГУ МЧС по Крыму. Дождь идет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, местным властям даны указания по мобилизации строительной техники и рытью траншей для устранения последствий непогоды. "Сколько домов подтоплены, пока еще не ясно", - отметил он.

На место выехал министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев. Пользователи сообщили в соцсетях, что на трассе образовалась пробка в обе стороны.

"12 августа в 10:00 на участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54 - км 55) движение временно переориентировано по направлению село Ленино - село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина - подтопление, вызванное обильными осадками", - сообщается на сайте Упрдор "Тамань".

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.