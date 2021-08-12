На место падения вертолета Ми-8 на Камчатке привезут оборудование для глубоководных работ

ТАСС, 12 августа. Оборудование для глубоководных работ в ближайшее время будет доставлено на озеро Курильское на Камчатке, где упал вертолет Ми-8.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. По словам спасателей, на больших глубинах требуется дополнительное оборудование, предназначенное для выполнения специальных глубоководных работ. В ближайшее время необходимое оборудование будет доставлено. Работы продолжаются", - сказали в ведомстве.

Сам вертолет, по данным ведомства, находится на глубине 137 м в 700 м от берега.

В региональном управлении сообщили, что ночью поисковая операция проводится не будет.

"На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники, среди них спасатели МЧС - это сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Камчатскому краю. В темное время суток работы вестись не будут", - уточнили в пресс-службе.

По данным главка, спасатели патрулируют Курильское озеро на лодках, территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 м.