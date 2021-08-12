Детей, отравившихся на сборах в Ростовской области, выписали из больницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Все дети, поступившие в понедельник в детскую инфекционную больницу Волгодонска с подозрением на отравление, выписаны из медучреждения, сообщил в четверг ТАСС начальник управления здравоохранения Волгодонска Виталий Иванов. Несовершеннолетние находились в Ростовской области на тренировочных сборах.

Во вторник стало известно о выявлении признаков отравления у 31 ребенка, находившегося на тренировочных сборах по фехтованию в городе Волгодонске Ростовской области. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что дети приехали на сборы из Ростовской области и Краснодарского края.

"Все дети выписаны, их забрали домой родители", - сказал собеседник агентства.

В управлении здравоохранения ранее сообщали о госпитализации шести несовершеннолетних. Во вторник из больницы были выписаны четверо из них.

На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота) появились у спортсменов 9 августа после еды. Недомогание резко почувствовал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.