Минобороны направило вертолет с подводными аппаратами к месту падения Ми-8 на Камчатке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ направило оснащенный тремя подводными аппаратами вертолет к месту катастрофы Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Восемь человек выжили, остальные, включая ребенка, предварительно, погибли.