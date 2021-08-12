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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
Обновлено 

Минобороны направило вертолет с подводными аппаратами к месту падения Ми-8 на Камчатке

В результате катастрофы, по предварительным данным, погибли восемь человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ направило оснащенный тремя подводными аппаратами вертолет к месту катастрофы Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" на Камчатке. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

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Что известно о падении вертолета Ми-8 на Камчатке

"Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Восемь человек выжили, остальные, включая ребенка, предварительно, погибли. 

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РоссияПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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