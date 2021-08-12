На главу частной фирмы Приангарья возбудили 12 дел о контрабанде леса

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Иркутская таможня возбудила 12 уголовных дел в отношении директора частной компании по фактам контрабанды леса в Китай на сумму более 96,6 млн рублей. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба таможни.

"В настоящее время в отношении данного руководителя возбуждено 12 уголовных дел. Общий объем незаконно экспортированной им древесины составил 31 тыс. кубометров на общую сумму более 96,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемому также вменяется создание совместно организованной с гражданином КНР группы, занимавшейся вывозом из Иркутской области незаконно заготовленной древесины.

В пресс-службе отметили, что директор фирмы вносил в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) подложные сведения для подтверждения легальности приобретения лесоматериалов на внутреннем рынке. Подложные документы предоставлялись таможенникам в ходе электронного декларирования товара.

По решению суда мужчина арестован.