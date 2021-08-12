Под Калининградом мужчину задержали за покушение на убийство беременной жены и дочери

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Житель поселка Коврово под Калининградом задержан за покушение на убийство беременной жены и дочери, а также за незаконное лишение свободы ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Калининградской области.

"Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "а", п. "в", п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности") и п. "г", п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего"). <...> В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи регионального управления Следственного комитета. Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ночь на 12 августа 34 летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома напал с ножом и топором на жену, находящуюся на девятом месяце беременности, ранил ее. Женщине удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к соседям. Мужчина остался в доме, где находились трое малолетних детей - двое сыновей женщины девяти и шести лет и их совместная двухлетняя дочь. Мальчики спали на втором этаже дома, девочку же мужчина взял на руки и, схватив нож, угрожал убить.

Переговоры с мужчиной длились несколько часов. Бойцами специального отряда быстрого реагирования "Викинг" регионального управления Росгвардии подозреваемый был задержан. Девочка не пострадала.

Установлено, что ранее семья, в которой произошел инцидент, в поле зрения правоохранительных и надзорных органов не попадала, подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Ход следствия контролируется лично руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.

Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, организована проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, в том числе службы участковых уполномоченных полиции. По предварительной информации, семья с детьми длительное время проживала без регистрации, уточнили надзорном ведомстве.