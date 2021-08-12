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Побег заключенных из ИВС в Истре
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В Подмосковье задержали третьего участника побега из ИВС в Истре

Беглец сам явился в полицию
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали третьего участника побега из ИВС в Истре, он сам явился в полицию, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается", - сказала Волк.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, его доставили на допрос в следственный отдел. "Его допрашивает следователь ГСУ СК России по Московской области", - отметила она.

Ранее в МВД сообщили о задержании двоих заключенных в Московской области, совершивших побег из ИВС в Истре. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

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Побег заключенных из ИВС в Истре
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