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Лесные пожары в России

Из-за ограниченной видимости в аэропорту Якутск взлет и посадка судов не производится

Это привело к задержке 18 рейсов

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Ограниченная видимость в аэропорту Якутск из-за дыма от природных пожаров в регионе привела к приостановке взлета и посадки воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта в аккаунте в Instagram.

"Аэропорт Якутск работает в условиях ограниченной видимости. Метеорологическая видимость составляет 150 м, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку", - говорится в сообщении.

Задержано 18 рейсов, один рейс перенаправлен в запасной аэропорт Мирный. Всего за текущие сутки выполнено 24 рейса, в том числе 14 - по центральному расписанию, уточнили в аэропорту.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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