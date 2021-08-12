Ространснадзор проверит компанию "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщили в четверг в ведомстве.

"Федеральной службой по надзору в сфере транспорта будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Витязь-Аэро" по факту крушения вертолета Ми-8, которое произошло 12 августа 2021 года на Камчатке", - говорится в сообщении.

Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия для проверки деятельности компании.

Вертолет Ми-8 "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек (13 пассажиров и три члена экипажа), в четверг упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Спаслись восемь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, свою проверку проводит прокуратура. Комиссию для расследования обстоятельств произошедшего создал Межгосударственный авиационный комитет.