В ДТП в Адыгее погибли четыре человека

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП в Майкопском районе Республики Адыгея, еще один ребенок госпитализирован. Среди погибших два сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

ДТП произошло накануне на 98-м километре автодороги "Кавказ" около станицы Кужорской. Произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и "Mazda". "От полученных травм на месте скончалась управлявшая "Жигулями" 46-летняя женщина, проживавшая в Майкопском районе, а также 23-летний сотрудник полиции Майкопа, находившийся в момент столкновения в иномарке. <…> В ночь на 12 августа в больницах скончались 5-летний ребенок и 26-летний сотрудник полиции Майкопа. За жизнь второго ребенка продолжают бороться врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции в момент трагедии находились не при исполнении.

"ДТП произошло при неблагоприятных погодных условиях, в виде сильного дождя. Министром внутренних дел по Республике Адыгея полковником полиции Иваном Бахиловым назначена служебная проверка", - уточнили в пресс-службе.