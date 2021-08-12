{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене

Следователи планируют просить суд об аресте Александра Куранова на два месяца
© ЦОС ФСБ, архив

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, ФСБ намерена просить столичный суд арестовать его на два месяца.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы ТАСС подтвердили о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела.

Согласно данным из открытых источников, Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Теги
Россия
Задержанный глава ОАО "НИПГС" является подозреваемым в деле о госизмене
ФСБ пока не предъявила официальных обвинений Александру Куранову
Читать полностью