ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, ФСБ намерена просить столичный суд арестовать его на два месяца.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы ТАСС подтвердили о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела.

Согласно данным из открытых источников, Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.