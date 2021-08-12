В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка у школы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 9-летнего ребенка от удара электрическим током на территории нижегородской школы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"В Сормовском районе Нижнего Новгорода по факту смерти 9-летнего мальчика от удара электрическим током возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, находясь на территории школы, ребенок коснулся обнаженной частью тела гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала. В результате поражения электрическим током мальчик умер на месте. Тело ребенка было обнаружено вечером 11 августа.