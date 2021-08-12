Губернатора афганской провинции Газни арестовали по обвинению в сдаче региона талибам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор афганской провинции Газни, расположенной в центральной части страны, арестован по обвинению в сдаче возглавляемого им региона сторонникам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его данным, губернатор Газни Дауд Лагмани "был задержан правительственными силами безопасности вместе со своим заместителем и главой офиса". Лагмани обвиняют в преднамеренной сдаче возглавляемого им региона отрядам радикалов.

В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили арест губернатора, указав, что он был задержан сотрудниками управления внутренней безопасности МВД страны.

Отмечается, что некоторое время назад в свободном доступе появились фотографии, распространенные после захвата Газни талибами. На некоторых из них запечатлен Лагмани, покидающий административный центр провинции в сопровождении группы боевиков "Талибана".