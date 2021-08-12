Задержанный глава ОАО "НИПГС" является подозреваемым в деле о госизмене

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ФСБ пока не предъявила официальных обвинений генеральному директору и главному конструктору Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (ОАО "НИПГС") Александру Куранову, задержанному в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, задержанный пока проходит по делу в статусе подозреваемого.

"Куранов Александр Леонидович, которому следствие просит избрать арест, имеет статус подозреваемого", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Романова, не уточнив деталей уголовного дела.

Ходатайство ФСБ будет рассмотрено судом в ближайшее время.

Согласно данным из открытых источников, Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (ХК "Ленинец"). Он занимался научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.