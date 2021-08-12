В Крыму восстановили движение по трассе "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей по главной магистрали Крыма, трассе "Таврида", ограниченное в четверг из-за вышедших на дорогу потоков воды, восстановлено в штатном режиме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"Сотрудники Госавтоинспекции провели комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на указанном участке, организовали объезд подтопленного участка, осуществляли распорядительно-регулировочные мероприятия. Также принимаются все необходимые меры по оказанию помощи участникам дорожного движения. В настоящий момент движение на автомобильной дороге нормализовано, движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение было ограничено в обоих направлениях на участке автомобильной дороги А-291 "Керчь - Симферополь - Севастополь "Таврида" с 55-го по 60-й км.