Уголовное дело возбудили в отношении главы "Почты России" в СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Экс-руководитель макрорегиона "Северный Кавказ" АО "Почта России" Сергей Муратов стал фигурантом уголовного дела, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Муратов заподозрен в совершении преступления в финансовой сфере. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка", - пояснил собеседник.

Муратов покинул должность, сообщили агентству в пресс-службе макрорегиона "Северный Кавказ".

"Сергей Муратов больше не является сотрудником компании. Служба безопасности "Почты России" содействует правоохранительным органам в проведении расследования", - сказал собеседник.