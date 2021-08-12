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Уголовное дело возбудили в отношении главы "Почты России" в СКФО

Сергей Муратов уже покинул свою должность

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Экс-руководитель макрорегиона "Северный Кавказ" АО "Почта России" Сергей Муратов стал фигурантом уголовного дела, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Муратов заподозрен в совершении преступления в финансовой сфере. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка", - пояснил собеседник.

Муратов покинул должность, сообщили агентству в пресс-службе макрорегиона "Северный Кавказ".

"Сергей Муратов больше не является сотрудником компании. Служба безопасности "Почты России" содействует правоохранительным органам в проведении расследования", - сказал собеседник.

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